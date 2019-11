Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Kurz vor der Entscheidung über die neue SPD-Spitze haben sich Anhänger der Partei in einer Umfrage mehrheitlich für einen linkeren Kurs, aber auch für eine Fortsetzung der großen Koalition mit CDU und CSU stark gemacht. In der Befragung des Meinungsforschungsinstituts Ipsos zeigten sich 73 Prozent der SPD-Anhänger überzeugt, dass der Ausgang der laufenden Mitgliederbefragung über den neuen Parteivorsitz für die Zukunft der SPD entscheidend sein wird, teilte das Institut mit.

57 Prozent der Sympathisanten der SPD wünschten sich laut der Erhebung, für die am 25. und 26. November 1.072 Personen befragt wurden, dass die große Koalition bis zur nächsten Bundestagswahl fortgesetzt wird. Mit 56 Prozent ist allerdings eine etwa ebenso große Mehrheit der SPD-Anhänger laut der Umfrage auch der Meinung, dass sich die Sozialdemokraten politisch und ideologisch weiter links positionieren müssen, um in der Gunst der Wähler wieder zu steigen.

Dementsprechend groß sei die Skepsis gegenüber dem Kandidatenduo Olaf Scholz und Klara Geywitz. 59 Prozent der Unterstützer der SPD sind demnach der Ansicht, dass in der SPD alles beim Alten bleiben wird, wenn dieses Duo die Stichwahl um den Parteivorsitz gewinnen sollte. Ipsos-Experte Robert Grimm sah im möglichen Sieg des favorisierten Kandidatenduos Scholz/Geywitz einen Aufstieg der Interimsmanager. "Nur eine Minderheit wünscht sich aktuell einen Bruch der Koalition, gleichzeitig steht das Spitzenduo Scholz/Geywitz für viele symbolisch für das Vergangene und eben nicht für die Zukunft." Den eigentlichen Erneuerungsprozess würden andere tragen.

Ein knappes halbes Jahr nach dem Rücktritt von Andrea Nahles endet am Freitag die Stichwahl zwischen den beiden verbliebenen Bewerbertandems für das Amt. Ob Bundesfinanzminister Olaf Scholz und die brandenburgische Landespolitikerin Klara Geywitz oder Nordrhein-Westfalens Ex-Finanzminister Norbert Walter-Borjans und die Bundestagsabgeordnete Saskia Esken das Rennen machen, will die SPD am Samstagabend bekanntgeben.

Es wird auch eine Richtungsentscheidung für oder gegen die große Koalition werden, denn während sich Scholz und Geywitz klar für eine Fortsetzung aussprechen, haben ihre Kontrahenten diese jüngst in Frage gestellt. Die Mitglieder der SPD haben bei ihrer Entscheidung damit auch die Wahl zwischen einem eher pragmatischen und einem linkeren Kurs der deutschen Sozialdemokratie, für den Esken und Walter-Borjans stehen.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/jhe

(END) Dow Jones Newswires

November 28, 2019 06:59 ET (11:59 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.