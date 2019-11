Die NordLB hat das Kursziel für CTS Eventim von 49 auf 55 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Ticketanbieter und Konzertveranstalter habe im dritten Quartal seinen Wachstumskurs beschleunigt, schrieb Analyst Holger Fechner in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er sieht das Unternehmen auf einem guten Weg, um auch in den nächsten Jahren weiter zu wachsen. Auf dem derzeitigen Kursniveau sieht der Experte aber nur noch wenig Luft nach oben./tih/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2019 / 12:38 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2019 / 12:45 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0032 2019-11-28/13:47

ISIN: DE0005470306