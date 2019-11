Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Inflation in Bundesländern liefert gemischte Signale

Die Inflationsentwicklung in einer Reihe von Bundesländern ist im November sehr unterschiedlich ausgefallen. Während sich die jährliche Inflationsrate in Sachsen und Brandenburg erhöhte, stagnierte sie in Bayern und Nordrhein-Westfalen, während es in Baden-Württemberg und Hessen zu spürbaren Rückgängen kam. Insgesamt gesehen liegt die Inflation in allen Bundesländern sehr niedrig. Im Monatsvergleich sanken die Verbraucherpreise in fast allen Bundesländern um jeweils 0,8 Prozent, nur in Nordrhein-Westfalen gab es ein Minus von 0,7 Prozent.

EZB: Kreditwachstum an Unternehmen etwas beschleunigt

Das Wachstum der Buchkreditvergabe an nicht-finanzielle Unternehmen im Euroraum hat sich im Oktober beschleunigt. Nach Angaben der Europäischen Zentralbank (EZB) stieg die Kreditvergabe mit einer Jahresrate von 3,8 (September: 3,6) Prozent. Das Volumen der an private Haushalte ausgereichten Kredite wuchs mit einer Jahresrate von 3,5 (3,4) Prozent, worunter die Kredite für den Hauskauf mit einer Jahresrate von 3,7 (3,5) Prozent zunahmen und die Konsumentenkredite um 5,8 (6,0) Prozent.

Euroraum-Wirtschaftsstimmung im November leicht aufgehellt

Die Wirtschaftsstimmung in der Eurozone hat sich im November leicht verbessert. Der von der Europäischen Kommission veröffentlichte Sammelindex zur Einschätzung der wirtschaftlichen Entwicklung stieg auf 101,3 Punkte von 100,8 im Vormonat. Volkswirte hatten mit einem Anstieg auf 101,0 Zähler gerechnet. Der für die gesamte Europäische Union (EU) berechnete Indikator stieg auf 100,0 Punkte von 99,1 im Vormonat.

Eurozone-Geschäftsklima sinkt im November unerwartet

Das Geschäftsklima in der Eurozone hat sich im November wider Erwarten eingetrübt. Wie die Europäische Kommission berichtete, fiel der entsprechende Index auf minus 0,23 Punkte von revidiert minus 0,20 (vorläufig: minus 0,19) Punkten im Oktober. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten dagegen einen Anstieg auf minus 0,14 Zähler erwartet.

Inflation in Spanien steigt im November leicht

Der Inflationsdruck in Spanien hat im November auf einem niedrigen Niveau leicht zugenommen. Nach Angaben der Statistikbehörde INE stieg der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) mit einer Jahresrate von 0,5 Prozent. Im Oktober hatte der Wert 0,2 Prozent betragen. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten die Rate für November exakt vorhergesagt.

BA: Nachfrage nach Arbeitskräften sinkt im November

Die Nachfrage nach Arbeitskräften in Deutschland ist im November spürbar zurückgegangen. Der Stellenindex der Bundesagentur für Arbeit (BA-X) sank um 3 Punkte auf 229 Zähler, wie die Bundesagentur mitteilte. "Der Rückgang bei der Arbeitskräftenachfrage setzt sich damit aktuell weiter fort", erklärte die BA. "Im längerfristigen Vergleich befindet sich der Kräftebedarf aber nach wie vor auf hohem Niveau."

Ifo: Keine Massenarbeitslosigkeit durch Sparkurs der Autofirmen

Der Sparkurs in der Automobilindustrie führt nach Einschätzung von Wirtschaftsforschern nicht zu einem massiven Anstieg der Arbeitslosigkeit in Deutschland. "Die Lage in der Automobilindustrie ist ernst", sagte der Präsident des Münchner ifo-Instituts, Clemens Fuest, den Zeitungen der Funke Mediengruppe vom Donnerstag. Gleichzeitig entstünden in anderen Bereichen aber neue Arbeitsplätze, "vor allem im Dienstleistungssektor".

SPD will laut Umfrage linken Kurs und Fortsetzung der Koalition

Kurz vor der Entscheidung über die neue SPD-Spitze haben sich Anhänger der Partei in einer Umfrage mehrheitlich für einen linkeren Kurs, aber auch für eine Fortsetzung der großen Koalition mit CDU und CSU stark gemacht. In der Befragung des Meinungsforschungsinstituts Ipsos zeigten sich 73 Prozent der SPD-Anhänger überzeugt, dass der Ausgang der laufenden Mitgliederbefragung über den neuen Parteivorsitz für die Zukunft der SPD entscheidend sein wird, teilte das Institut mit.

SPD-Chef des Maut-Untersuchungsausschusses verteidigt Ernennung

Der SPD-Bundestagsabgeordnete Udo Schiefner hat die Entscheidung verteidigt, ihn als Mitglied der Regierungskoalition anstatt einen Oppositionsvertreter zum Vorsitzenden des Maut-Untersuchungsausschusses zu ernennen. Die SPD habe verfahrensgemäß das Vorschlagsrecht innegehabt, sagte Schiefner im ARD-Morgenmagazin. "Jeder Parlamentarier, der eine solche Aufgabe übertragen bekommt, ist sich im Klaren darüber, was damit verbunden ist."

EU-Parlament ruft "Klima-Notstand" aus

Das EU-Parlament hat eine Woche vor der Weltklimakonferenz den "Klima-Notstand" für die Europäische Union ausgerufen. 429 EU-Abgeordnete stimmten in Straßburg für eine entsprechende Entschließung, 225 stimmten dagegen. Das Parlament fordert darin die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, Maßnahmen für mehr Klimaschutz zu ergreifen und verpflichtet sich selbst dazu.

