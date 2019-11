Reutlingen (ots) - Laetitia aus Reutlingen ist dabei. Sie gehört zu den besten 20 TänzerInnen, die es in das große "MY MOVE"-Casting der erfolgreichen Tanz-Talente-Show des MDR bei KiKA geschafft haben. Sie hat sich damit zunächst gegen über 500 TänzerInnen im Alter zwischen 13 und 16 Jahren aus ganz Deutschland, der Schweiz, Österreich und Südtirol durchgesetzt.Laetitia hat die erste große Hürde genommen und ist im Casting der erfolgreichen MDR-Tanz-Talente-Show MY MOVE. Die Show wird bei KiKA ab dem 3. Dezember bis 18. Dezember 2019 von Montag bis Donnerstag, jeweils um 20:10 Uhr zwei Folgen am Stück ausgestrahlt. Das große Casting findet in Leipzig statt. Nur acht der 20 Auserwählten werden am Ende Teil der "MY MOVE DANCE CREW" - das erklärte Ziel von Laetitia. Sie ist ihrem Traum vom Tanzen auf der Bühne, dem Arbeiten vor der Kamera, mit der Teilnahme an der Show und der Auswahl nun bereits ein entscheidendes Stück nähergekommen. Ob sie es in die Crew schafft, darf noch nicht verraten werden.Laetitia ist 15 Jahre alt und kommt aus Reutlingen, Baden-Württemberg. Sie tanzt seit knapp vier Jahren. Entdeckt hat sie der erfolgreiche Tänzer, Choreograf und Tanz-Coach Patrox (Patrick de Souza Campelo Feldmann). Seitdem trainiert sie täglich, gewinnt viele verschiedenste Wettkämpfe, wird mehrfache deutsche Meisterin im HipHop. Kommerzielle Projekte kommen schnell dazu. Sie ist in den Sozialen Medien sehr aktiv, produziert mit bekannten YouTubern Videoclips, modelt, macht Musik, engagiert sich für sozial schwache Kinder - sie ist vielseitig und begabt. Ihr großer Traum? Für einen Kinofilm vor der Kamera zu stehen.Pressekontakt:Rosimar Saran-HafnerManagement Laetitia Carmen Saran-HafnerTel: +49 170 3426 463E-Mail: rosimar@crescendo-artistconsult.comRossnagelweg 1072762 Reutlingen GermanyInformationen zur Show unter:http://ots.de/IcxOEiInstagram-Account MDR My Move:@mdr.mymoveOriginal-Content von: Management Laetitia Carmen Saran-Hafner, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/139179/4453279