Ctoutvert: Pourquoi le standard PCI DSS est-il incontournable pour fiabiliser les transactions en ligne dans le secteur du tourisme

Plus que jamais, le digital est un véritable vecteur de développement pour les professionnels du tourisme. A la fois moyen de recherche et de réservation, il permet ainsi aux exploitants de sites de se distinguer et de commercialiser leurs offres auprès des clients. Dans ce contexte, différentes études et statistiques montrent que près de 70 % des réservations sont effectuées directement en ligne. Ces données impliquent donc de proposer un site attractif pour les internautes et de les faire naviguer sur un espace de confiance qui garantira la sécurité de leur paiement lors de l'achat de leur séjour. C'est dans ce contexte que l'intégration d'un protocole de sécurité est fondamentale et permettra aux clients d'acheter en toute sécurité.

Une quête de confiance sur un marché concurrentiel

Comme tous les secteurs, le tourisme est aujourd'hui fortement exposé aux cyberattaques de plus en plus complexes et fréquentes. Cela s'explique notamment par le nombre important d'internautes qui réservent leurs vacances en ligne et transmettent leurs coordonnées bancaires. L'intérêt pour les hackers est alors évident. Conscients de ces éléments, les internautes sont aujourd'hui particulièrement méfiants et nombre d'entre eux ne vont pas au bout de leur démarche de réservation en cas de doute. Ainsi, de manière générale, les taux d'abandons liés au paiement peuvent atteindre près de 80 %. La question du paiement est donc tout aussi importante que celle liée au prix du séjour.

Une recherche de différenciation grâce à la confiance

Dans ce contexte, on constate que nombre d'acteurs se livrent aujourd'hui une bataille farouche pour proposer aux internautes une véritable expérience client, et ce, dès leur arrivée sur leur site web. Cela concerne tous les éléments liés à la navigation, au tunnel d'achat, à la personnalisation, aux offres, etc. Bien entendu, le paiement fait partie intégrante de cette réflexion. En ce sens, la certification PCI DSS n'est pas qu'un simple label, mais bien un réel avantage pour instaurer un climat de confiance facilitant l'acte d'achat. Il convient donc de s'emparer de cette opportunité pour développer son attractivité et sa compétitivité sur le marché. Cette tendance devrait s'accélérer à court terme et devenir un véritable standard qualité auprès des professionnels du tourisme.

Par Manuel MIRABEL , dirigeant de Ctoutvert