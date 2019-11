Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Inditex vor Zahlen zum dritten Geschäftsquartal von 26 auf 28 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Bekleidungskonzern dürfte ein solides organisches Wachstum von 7,6 Prozent erreicht haben, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das neue Kursziel reflektiere seine erhöhten Umsatz- und Ergebnisprognosen für die Geschäftsjahre 2019/20 bis 2021/22./edh/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2019 / 07:19 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2019 / 07:19 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: ES0148396007