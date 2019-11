Berlin (ots) - Am 4. Dezember verleiht AmCham Germany den Female Founders Award im Rahmen des Transatlantic Evenings in Berlin. Drei Gründerinnen konnten sich mit ihrem erfolgreichen und innovativen Geschäftsmodell im Bewerbungsprozess durchsetzen. Die Namen und Unternehmen der Gewinnerinnen teilen wir Ihnen gerne auf Anfrage vorab mit.Gerne möchten wir Sie und Ihre Redaktionskolleginnen und -kollegen zur Verleihung des Awards einladen.Begleitet wird die Verleihung von den Sprechern Adel B. Al-Saleh, Vorstandsmitglied der Deutschen Telekom AG und CEO bei T-Systems, Maria Gross, Managing Director bei Germantech und Thomas Langkabel, National Technology Officer, Microsoft Deutschland. Moderiert wird der Abend von Chelsea Spieker, Podcast Host bei Media Pioneer.Datum & Uhrzeit:Mittwoch, 4. Dezember 2019 19:00 - 22:00 UhrAblauf:19:00 Uhr: Reception19:30 Uhr: Female Founders Preisverleihung20:30 Uhr: Dinner und Networking22:00 Uhr: Ende der Veranstaltung Location:Microsoft BerlinUnter den Linden 17 (Eingang über Charlottenstraße), 10117 Berlin Wir bitten um Anmeldung unter: presse@amcham.deSehr gerne organisieren wir am Rande der Veranstaltung Interviews mit unseren Preisträgerinnen und Sprechern.Herzliche GrüßeIhr AmCham Germany Communications Team Pressekontakt:Katharina-Luise KittlerManager, Head of CommunicationsT +49 30 2130056-34E kkittler@amcham.deOriginal-Content von: American Chamber of Commerce in Germany, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/34403/4453340