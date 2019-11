Riad, Saudi-Arabien (ots/PRNewswire) - Das MDL Beast Festival wartet während einer dreitätigen Veranstaltung in Riad mit einem Weltklasseaufgebot an Musikkünstlern aufMDL Beast gab heute die Eröffnungsveranstaltung des MDL Beast Festivals bekannt, dem größten Musik- und Kulturfestival der Region, das vom 19. bis zum 21. Dezember 2019 in Riad stattfinden wird.Das MDL Beast Festival (https://mdlbeast.com/) wartet mit einem Aufgebot von weltweiten Musikstars und 18 Superstar-Headlinern, 28 Dance-Acts und 24 lokalen und regionalen Künstlern auf, darunter die EDM- und DJ-Stars David Guetta (https://www.instagram.com/davidguetta/), Martin Garrix (https://www.instagram.com/martingarrix/), Steve Aoki (https://www.instagram.com/steveaoki/) und R3hab (https://twitter.com/R3HAB), neben einigen der größten heimischen saudischen Künstlern, darunter die erste DJane für Electronic Dance Music (EDM), Cosmicat (https://www.instagram.com/cosmicatx/), und das saudische DJ-Duo Dish Dash (https://www.instagram.com/dishdash_music/).Das Festival wird ein multisensorisches Erlebnis auf mehreren Bühnen bieten, das sowohl lokale als auch internationale Talente präsentiert, die alle Sphären der Kulturlandschaft in vielen Disziplinen repräsentieren. Es wird ein Fest für die Sinne werden, das es Festivalbesuchern ermöglichen wird, die innovativsten und eingänglichsten Erlebnisse erstklassiger Kunst, Kultur und Gastronomie an einem einzigen Ort zu genießen.Der saudische DJ Ahmad Alammary, Mitglied des Festival-Teams, sagte: "MDL Beast ist mehr als nur ein Festival. MDL Beast wird durch Innovation und Technologie in der Live-Unterhaltung gestärkt und ist auch eine Plattform mit mehreren Zielen, darunter fortlaufende saisonale lokale und globale Veranstaltungen, Online- und Radiokanäle, Aufnahmestudios und eine gemeinnützige Stiftung zur Förderung von Musikerziehung und -therapie. Wir sind zuversichtlich, dass MDL Beast etwas sein wird, wie man es noch nie zuvor gesehen hat, und wir können diesen transformativen musikalischen Meilenstein nicht abwarten."Der US-amerikanische DJ Steve Aoki, der erstmals die Bühne mit saudischen Künstlern teilen wird, sagte: "Diesen Sommer konnte ich zum allerersten Mal in Saudi-Arabien spielen; es war ein unglaubliches Erlebnis, das ich nie vergessen werde. Als ich also das Angebot erhielt, beim dreitägigen MDL Beast Festival zu spielen, war ich begeistert, daran beteiligt sein und wieder in die Region zurückkehren zu können. Es wird eine unglaubliche Veranstaltung mit unzähligen Acts und vielen neuen Namen werden ... es wird fantastisch werden."Die saudische DJane Cosmicat kommentierte ihre Beteiligung folgendermaßen: "Ich bin so stolz auf die Tatsache, dass wir dieses Festival in Saudi-Arabien veranstalten; es ist wunderbar für das saudische Publikum, die Musik erleben zu können, die es liebt, sowohl lokale als auch internationale, direkt hier in Riad. Als eine der ersten EDM-DJanes hier freue ich mich, Flagge zu zeigen und Frauen in der Szene zu respräsentieren. Ich kann es kaum erwarten, die Bühne mit phänomenalen internationalen Talenten zu teilen und für die Menge beim MDL Beast zu spielen. Das wird das Set meines Lebens werden."MDL Beast Festival: The Soundstorm is coming...Weitere Informationen und Ticketregistrierung: www.MDLBeast.com (https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.mdlbeast.com_&d=DwMFaQ&c=Ftw_YSVcGmqQBvrGwAZugGylNRkk-uER0-5bY94tjsc&r=xa2Kq34uvgZuU6t-AUEWK3wtb2K5Y-j58A8bz5IGjl0&m=VyFgGu769d_LK1om6N8DDvdvsYpbcQruddGyR3LtzC0&s=gpG2Q0uEFvh4lL-KkkXsDoqKP01hadch1HCy5ncg6F8&e=)MDL Beast in den sozialen Medien:Instagram (https://www.instagram.com/mdlbeast/)Twitter (https://twitter.com/MDLBeast)Facebook (https://www.facebook.com/MDLBeast/) Video:https://mma.prnewswire.com/media/1036745/MDL_Beast_Announce_video.mp4Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1036734/Cosmicat_MDL_Beast.jpgFoto:https://mma.prnewswire.com/media/1036735/David_Guetta_MDL_Beast.jpgFoto:https://mma.prnewswire.com/media/1036736/Dish_Dash_MDL_Beast.jpgFoto:https://mma.prnewswire.com/media/1036738/Martin_Garrix_MDL_Beast.jpgFoto: https://mma.prnewswire.com/media/1036739/RE3HAB_MDL_Beast.jpgFoto:https://mma.prnewswire.com/media/1036740/Steve_Aoki_MDL_Beast.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/1036737/MDL_Beast_Logo.jpg Bitte richten Sie alle Medien-, Interview- und Presseakkreditierungsanfragen an: media@mdlbeast.comOriginal-Content von: MDL Beast, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/139180/4453362