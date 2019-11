marktEINBLICKE um 12: Hongkong sorgt für schlechte Laune - BVB-Aktie nach Niederlage unter Druck

Trotz neuer Rekorde an der Wall Street und an der Nasdaq setzt der DAX den Seitwärtslauf am Donnerstagmittag fort. Für Unbehagen bei Anlegern sorgen die zunehmenden Spannungen zwischen den USA und China beim Thema Hongkong.

Donald Trump unterschrieb ein zweites Gesetz, das den Export von Tränengas, Pfefferspray, Gummigeschossen und Elektroschockern an die Hongkonger Polizei untersagt. Die chinesische Regierung reagierte darauf verärgert und fordert ein Ende dieser US-Politik.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX -0,3% 13.245 MDAX -0,1% 27.504 TecDAX -0,5% 3.053 SDAX +0,1% 12.155 Euro Stoxx 50 -0,2% 3.706

