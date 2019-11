Eine repräsentative Umfrage zeigt, dass selbst unter rational handelnden Managern viele fest an medizinische Methoden ohne jede wissenschaftliche Erklärung glauben. Die Folgen können fatal sein.

Der Fall lässt Curt Diehm nicht los: Sein Nachbar, ein ehemaliger Manager aus der Elektronikindustrie, hatte sich vorzeitig pensionieren lassen - und absolvierte einen einjährigen Kursus in Homöopathie, eröffnete schließlich eine eigene Praxis. Plötzlich wurde die Frau schwer krank. Sie verlor massiv an Gewicht - und verstarb innerhalb von sechs Wochen. Dass sie kurz vor ihrem Tod wegen akuter Atemnot noch ins Krankenhaus kam, half ihr nicht mehr. Es stellte sich heraus, dass die Patientin einen bösartigen Nierentumor hatte. Der ganze Körper war schon voll Metastasen. In Behandlung war die Frau aber ausschließlich bei ihrem Mann gewesen, der sie mit Globuli-Kügelchen behandelt hatte und ihr den Besuch bei einem Schulmediziner verweigert hatte.

Curt Diehm hat immer wieder mit Spitzenmanagern zu tun. Er ist ärztlicher Direktor der Max Grundig Klinik auf der Bühlerhöhe, einem Haus, in dem vor allem betuchtere Patienten behandeln lassen. Dass ausgerechnet Führungskräfte, denen landläufig eher Rationalität und vor allem rationales Handeln ...

