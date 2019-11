Amazon und andere Marktplätze könnten bald erhöhte Schwierigkeiten mit Markenrechtsverletzungen bekommen. Ein jetzt bekannt gewordenes EuGH-Gutachten legt ein entsprechendes Urteil nahe. Eltern haften für ihre Kinder - und Marktplätze für die Markenrechtsverletzungen ihrer Händler. So zumindest sieht es ein Generalanwalt des Europäischen Gerichtshofes, der Amazon in Zukunft verstärkt für Markenrechtsverletzungen zur Rechenschaft ziehen will. Unternehmen, so heißt es in dem Gutachten, seien als aktiv am Vertrieb beteiligte Einheiten nicht von der Haftung befreit. Das würde also ...

