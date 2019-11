Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Patrick DeWayne blickt in dieser Sendung auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise Halo Labs wieder. Das Unternehmen hat heute eine endgültige Vereinbarung zwecks der Übernahme von Bophelo Biosience unterzeichnet. Bei den Verkäufen steht Wirecard auf dem zweiten Platz. Die Deutsche-Bank-Tochter DWS setzt auf das Comeback der Wirecard-Aktie. Mehrere Fonds des Vermögensverwalters haben in den vergangenen Wochen im großen Stil Wirecard-Wertpapiere gekauft.