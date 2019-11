=== *** 00:50 JP/Industrieproduktion Oktober 07:20 DE/Tele Columbus AG, Ergebnis 3Q, Berlin *** 07:30 DE/Eon SE, Ergebnis 9 Monate (09:30 Presse-Telefonkonferenz, 11:30 Telefonkonferenz für Analysten und Investoren), Essen *** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz Oktober saisonbereinigt real PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: 0,0% gg Vm 08:00 DE/Destatis, vierteljährlicher Tarifindex 3Q *** 08:45 FR/Privater Verbrauch Oktober PROGNOSE: +0,2% gg Vm/-0,5% gg Vj zuvor: -0,4% gg Vm/+0,3% gg Vj *** 08:45 FR/Verbraucherpreise November (vorläufig) PROGNOSE: 0,0% gg Vm/+1,0% gg Vj zuvor: 0,0% gg Vm/+0,8% gg Vj 08:45 FR/BIP 3Q (2. Veröffentlichung) *** 09:00 AT/BIP 3Q (2. Veröffentlichung) 09:00 DE/Bundeswirtschaftsminister Altmaier, Vorstellung Industriestrategie, Berlin 09:00 DE/Bundestag, Plenum mit Beschlussempfehlungen zum Haushalt, Berlin 09:30 DE/Wirtschaftsverband Windkraftwerke, Bundesverband Windenergie, Enercon-Geschäftsführer Kettwig und EnBW-Portfolioentwickler Güsewell, PK zu Sofortmaßnahmen gegen die Windenergiekrise, Berlin *** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten November Arbeitslosenzahl saisonbereinigt PROGNOSE: +5.000 gg Vm zuvor: +6.000 gg Vm Arbeitslosenquote saisonbereinigt PROGNOSE: 5,0% zuvor: 5,0% 10:30 DE/Ministerpräsident*innen Weil (Niedersachsen), Schwesig (Mecklenburg-Vorpommern), Günther (Schleswig-Holstein) und die Bürgermeister von Hamburg und Bremen, Tschentscher und Bovenschulte, PK zur Zukunft der Windenergie, Berlin *** 11:00 IT/Verbraucherpreise November (vorläufig) PROGNOSE: -0,3% gg Vm/+0,2% gg Vj zuvor: -0,1% gg Vm/+0,2% gg Vj *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone November (Vorabschätzung) Eurozone PROGNOSE: -0,4% gg Vm/+0,9% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+0,7% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: -0,6% gg Vm/+1,2% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+1,1% gg Vj *** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten Oktober Eurozone Arbeitslosenquote PROGNOSE: 7,5% zuvor: 7,5% 11:00 EU/Zeremonie zur Amtsübergabe zwischen dem scheidenden EU-Ratspräsidenten Tusk und seinem Nachfolger Michel, Brüssel 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 12:00 IT/BIP 3Q (2. Veröffentlichung) 18:00 EU/Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA), Veröffentlichung der Transparency Exercise für EU-Banken - EU/Ratingüberprüfungen für Irland (S&P), Bulgarien (S&P), Dänemark (Moody's), Liechtenstein (S&P) - Verkürzter Börsenhandel am US-Aktienmarkt NYSE (19:00), an der Nasdaq (19:00), am US-Anleihemarkt (20:00) ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/dgm

(END) Dow Jones Newswires

November 28, 2019 08:52 ET (13:52 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.