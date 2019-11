Ohne den Umbau der deutschen Autoindustrie läuft nichts. Die Ausgangslage und die Perspektiven hatten wir bereits im Frühsommer ausführlich dargelegt. Alle Konzerne haben sich weitgehend dazu geäußert. Aber vor dem Frühjahr 2021 wird es keine abschließende Beurteilung geben können. Es ist der größte Strukturwandel in einem Sektor der deutschen Wirtschaft, vergleichbar mit dem Ende von Stahl und Kohle und aktuell der Aufbau der E-Mobility. Strategisch planen wir einen Zwei- oder Drei-Stufenzyklus in den einzelnen Kursen. Einen gradlinigen Durchmarsch kann es nicht geben. Die Ergebnisse gewaltiger Investitionen lassen sich nicht auf kurze Sicht überblicken. Die historischen Kurse von 2016/2017 bleiben jedoch ausdrücklich im Visier. Für Daimler 92 €, für BMW 122 €, für VW 252 €. Sie lesen richtig!



Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen Actien-Börse.



