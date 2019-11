MBH Corporation plc steigert Pro-forma-Umsatz um 189% im ersten Jahr des Börsenlistings in Frankfurt - von 37 Mio. GBP auf 107 Mio. GBP DGAP-News: MBH Corporation Plc / Schlagwort(e): Sonstiges MBH Corporation plc steigert Pro-forma-Umsatz um 189% im ersten Jahr des Börsenlistings in Frankfurt - von 37 Mio. GBP auf 107 Mio. GBP 28.11.2019 / 15:27 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- MBH Corporation plc steigert Pro-forma-Umsatz um 189% im ersten Jahr des Börsenlistings in Frankfurt - von 37 Mio. GBP auf 107 Mio. GBP London, 28. November 2019 - Die MBH Corporation plc ("MBH"), eine diversifizierte Beteiligungsgesellschaft, freut sich ihre beeindruckenden Wachstumsergebnisse und die erfolgreiche Umsetzung ihrer "Agglomeration"-Akquisitionsstrategie im Jahr 2019 mitzuteilen. MBH hat dieses Jahr insgesamt 7 Akquisitionen bekanntgegeben. Bei der Samuel Hobson-Akquisition steht der vollständige Abschluss noch aus. Ebenso bei dem Erwerb von der International School of Beauty, bei dem es sich um einen wertvollen Asset-Kauf für das Bildungssegment handelte. MBH wurde am 15. November letzten Jahres an der Frankfurter Börse gelistet. Durch die Akquisitionen seit der Notierung hat MBH jetzt insgesamt 9 Unternehmen im Konzern, die zusammen einen annualisierten Pro-forma-Umsatz von 107 Mio. GBP erzielen. Im Vergleich zum 31. Dezember 2018 entspricht dies einer Steigerung von 189% (31. Dezember 2018: annualisierter Pro-forma-Umsatz von 37 Mio. GBP). Dementsprechend stieg das annualisierte EBITDA aller verbundenen Unternehmen von 3,3 Mio. GBP auf 9,9 Mio. GBP. Callum Laing, CEO der MBH Corporation plc: "In 2019 haben wir deutlich mehr Unternehmen gekauft als viele andere börsennotierte Beteiligungsgesellschaften und konnten in all unseren Industriesegmenten wachsen. Der Jahresumsatz unserer Portfoliounternehmen hat sich um das 2,8-fache erhöht. Wir freuen uns sehr diese erfolgreichen Unternehmen im MBH-Team gewonnen zu haben. Unser bisheriges Wachstum stimmt uns zuversichtlich, dass wir unser Ziel eines hohen Wachstums bei gleichzeitiger Dividendenzahlung erreichen können." Seit Jahresbeginn hat MBH 7 Unternehmen akquiriert und konnte in allen Beteiligungssegmenten das Wachstum vorantreiben: International School of Beauty Therapy, Guildprime, APEV, Samuel Hobson, Gaysha, UK Sports und KS Training. Die bisher größte Akquisition von MBH, Asia Pacific Energy Ventures Pte Ltd (APEV), ermöglichte MBH den Eintritt in das dritte Industriesegment Engineering Services. Kevin Potter, Managing Director der Guildprime Specialist Contracts Limited: "Die Zugehörigkeit zu einer plc wie MBH verschafft uns einen enormen Vorteil, wenn es darum geht Pitches von großen Aufträgen zu meistern, um in der Zukunft zu wachsen." MBH erwartet, dass die Gesamtzahl der nach Abschluss der angekündigten Akquisitionen ausgegebenen MBH-Aktien zwischen 60,8 Mio. und 65,8 Mio. Aktien (derzeit 35,6 Mio. Aktien) liegen wird. Dies steht unter dem Vorbehalt des Abschlusses der Audits für KS Training Ltd., UK Sports Training Ltd., Asia Pacific Energy Ventures Pte Ltd. und Guildprime Specialist Contracts Ltd. sowie des Abschlusses der Akquisition von Samuel Hobson House. Über MBH Die MBH Corporation plc ist eine diversifizierte Beteiligungsgesellschaft, die an der Frankfurter und Düsseldorfer Börse notiert ist. Das Unternehmen erwirbt kleine und mittelgroße Unternehmen aus verschiedenen Regionen und Branchen, die gut etabliert, profitabel und skalierbar sind. Mit ihrer Agglomerationsstrategie ist die MBH Corporation plc in der Lage, durch den konsequenten Erwerb exzellenter Unternehmen, welcher sich positiv auf den Gewinn pro Aktie auswirkt, einen erheblichen Shareholder Value zu schaffen. www.mbhcorporation.com Sprache: Deutsch Unternehmen: MBH Corporation Plc Studio 7-9, Royal Patriotic Victoria Building, Joh SW18 3SX London Großbritannien ISIN: GB00BF1GH114 WKN: A2JDGJ Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt