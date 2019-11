Peking (ots/PRNewswire) - Der chinesische Autobauer Chery stellte am 22. November bei der 17. Guangzhou International Automobile Exhibition seinen neu konzeptionierten SUV Tiggo 7 vor.In der "Midnight Blue" Lackierung ist dieses neue massengefertigte Sport-Utility-Vehicle stellvertretend für Cherys Designkonzeptentwicklung von Life in Motion 3.0, mit dem nicht nur die Essenz fernöstlicher und westlicher Stilrichtungen vereint werden, sondern das auch dem modernen globalen Design entspricht.Das neue SUV-Modell ist mit einer Antriebskombination aus 1.6 TGDI + 7DCT ausgestattet, dem ersten 1.6 TGDI Motor mit unabhängigen intellektuellen Eigentumsrechten einer chinesischen Marke.Derweil hat Chery seine beiden Top-Serien durch weitere acht Modelle erweitert, die hier vorgeführt wurden, an deren Spitze die neue Generation der Tiggo8 und Ariza GX stehen.Der Autohersteller stellte auch drei Produkte vor, die die neuesten technologischen Errungenschaften enthalten, darunter sein ständig variierendes CVT25 Getriebe, DHT Hybrid-Getriebe und die dritte Generation des ACTECO 1.6T GDI-Motors mit Turboantrieb und direktem Injection-System im Zylinderinnenraum, der erst kürzlich mit dem Hauptpreis "China heart" der Top-10-Motoren des Jahres ausgezeichnet wurde.Bei der Pressekonferenz gab Gu Chunshan, Leiter des Chery Powertrain-Technology-Centers, bekannt, dass Chery in Zukunft gleich mit drei Antriebslösungen aufwarten will: 1.5T plus "feeble Hybrid" 48V, eine neue Generation des 2.0TGDI Motors und eine Hybridversion des 1.5TGDI plus Hybrid-Getriebebox DHT.Von Januar bis Oktober 2019 verkaufte Chery insgesamt 577.000 Fahrzeuge, wobei der Vertrieb von eigenständig entwickelten Modellen im Jahresvergleich um 6,7 Prozent anstieg. Im Oktober konnten 13.152 Tiggo8 Fahrzeuge verkauft werden, ein monatliches Wachstum von 10,6 Prozent und ein Jahreswachstum von 80,2 Prozent.Siehe hier den ursprünglichen Link: https://en.imsilkroad.com/p/309646.htmlFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1037020/1.jpgPressekontakt:Gao Jingyan+86-135-5290-5167Original-Content von: Xinhua Silk Road Information Service, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135504/4453440