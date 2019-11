Jena (ots) - Mit dem Neubau des Universitätsklinikums Jena (UKJ) stand fest, dass auch das Ronald McDonald Haus einen neuen Standort benötigt. Ab 2021 werden Familien auf dem neuen Gelände in Jena-Lobeda in 11 Apartments ein Zuhause auf Zeit finden, während die kleinen Patienten in unmittelbarer Nähe in der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin in Behandlung sind. Gestern wurden die Entwürfe für den Neubau des Elternhauses präsentiert.Bereits seit 1992 gibt es das Ronald McDonald Haus Jena. Seitdem haben mehr als 6.000 Familien ein Zuhause auf Zeit gefunden, während die kleinen Patienten stationär in medizinischer Behandlung waren. Zusammen mit dem ausführenden Architekten Thomas Vietzke von Vietzke & Borstelmann hat die McDonald's Kinderhilfe nun im Rahmen des Freundeskreis-Events langjährigen Spendern und Unterstützern die Entwürfe für den Neubau des Elternhauses präsentiert.Nach intensiver Suche konnte ein geeignetes Grundstück für das neue Ronald McDonald Haus gefunden werden: Direkt auf dem Klinikgelände nur 100 Meter von der Kinderklinik des UKJ entfernt, können ab 2021 Familien das neue Elternhaus beziehen. >Mit dem neuen Standort direkt auf dem Klinikgelände finden die Familien nun wieder in unmittelbarer Nähe zu ihrem kranken Kind ein Zuhause auf Zeit - was in dieser Situation das Entscheidende für die betroffenen Familien istihr< Ronald McDonald Haus einsetzen. >Schon von Anfang an verfolge ich die Planungen für das neue Ronald McDonald Haus Jena und freue mich sehr, dass nun der Startschuss gefallen istAuch den Neubau werde ich mit voller Begeisterung unterstützen und zusammen mit meinen Fans Spenden sammeln, um Familien schwer kranker Kinder zu helfen.