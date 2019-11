Mit Wearables zu bezahlen, wird in Europa immer beliebter. In Deutschland ist diese Art des Bezahlens aber noch deutlich weniger verbreitet als in manch anderem EU-Land. Nirgendwo sonst in Europa wird häufiger mit Wearables bezahlt als in den Niederlanden. Dort werden mittlerweile ein Drittel aller kontaktlosen Zahlungen mit der Smartwatch beglichen. Weltweit ist das Verfahren nur in Australien beliebter. Das geht aus einer Untersuchung von Mastercard hervor. In Europa sind es die Briten, die am zweithäufigsten per Wearable bezahlen. Dort werden immerhin noch 18...

Den vollständigen Artikel lesen ...