Toronto (pta034/28.11.2019/15:10) - , Kanada, 26. November 2019 - Eloro Resources Ltd. (TSX-V: ELO; FSE: P2Q) ("Eloro", oder die "Gesellschaft") hat die erste Tranche der am 22. Oktober angekündigten Pri-vatplatzierung begeben. Dabei sollen insgesamt bis zu 2.000.000 Einheiten zu einem Preis von CAD 0,25 pro Einheit angeboten werden, woraus sich Gesamterlöse der Privatplatzierung von bis zu CAD 500.000 ergeben. Hiervon konnten bislang 1.221.570 Anteile an Investoren ausge-geben werden, darunter an einen Insider und einen Direktor/Senior Officer von Eloro. Die Brut-toerlöse der ersten Tranche belaufen sich auf CAD 305.393.



Jede der 1.221.570 ausgegebenen Einheiten setzt sich aus einer Stammaktie und der Hälfte eines Stammaktien-Kaufoptionsscheins zusammen. Dabei berechtigt jeder Optionsschein den Inhaber zum Erwerb einer Eloro-Stammaktien zum Preis von CAD 0,50 pro Aktie für eine Lauf-zeit von 18 Monaten ab dem Ausgabedatum.



Als Vergütung der Privatplatzierung wurden Barprovisionen in Höhe von CAD 8.750 und 36.400 "Finder-Warrants" bezahlt. Jeder Finder-Warrant berechtigt den Inhaber zum Erwerb einer Elo-ro-Stammaktie zu einem Preis von CAD 0,50 pro Aktie für eine Laufzeit von 18 Monaten ab dem Ausgabedatum.



Da ein Insider und Direktor/Senior Officer der Gesellschaft an der Privatplatzierung teilgenom-men haben, stellte dieser Teil der Privatplatzierung eine "Transaktion mit verbundenen Unter-nehmen" im Sinne des Multilateralen Instruments 61-101 - Schutz von Wertpapierinhabern von Minderheiten in speziellen Transaktionen ("MI 61-101") dar. In seiner Prüfung und Genehmigung der Privatplatzierung stellte der Verwaltungsrat der Gesellschaft fest, dass die Privatplatzierung von den formalen Bewertungs- und Genehmigungsanforderungen der MI 61-101 aus-genommen ist, da der Marktwert der an verbundene Unternehmen ausgegebenen Stammaktien gemäß den Abschnitten 5.5 und 5.7 der MI 61-101 25% der Marktkapitalisierung der Ge-sellschaft nicht übersteigt. Die Gesellschaft hat nicht mindestens 21 Tage vor dem voraussicht-lichen Datum des Abschlusses der Privatplatzierung einen Bericht über wesentliche Änderungen eingereicht, da die Gesellschaft der Ansicht war, dass es im besten Interesse der Gesellschaft lag, den Erlös zu nutzen und die Privatplatzierung zügig abzuschließen.



Die Erlöse aus der Privatplatzierung werden für Betriebsmittelzwecke verwendet. Die Privat-platzierung bedarf noch der endgültigen Genehmigung durch die TSX Venture Exchange. Alle im Rahmen der Privatplatzierung ausgegebenen Wertpapiere unterliegen der gesetzlich vorge-schriebenen viermonatigen Haltefrist.



Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Ab-gabe eines Angebots zum Kauf von Einheiten oder Stammaktien dar, noch soll es Verkäufe der Einheiten oder Stammaktien in einer Rechtsordnung geben, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifikation nach den Wertpapiergesetzen dieser Rechtsordnung rechtswidrig wäre. Die Anteile oder Stammaktien wurden und werden nicht nach dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fas-sung (der "U.S. Securities Act") oder nach staatlichen Wertpapiergesetzen registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind nach dem U.S. Securities Act und den geltenden staatlichen Wertpapiergesetzen registriert oder es besteht eine Ausnahme von dieser Registrierung.



Über Eloro Resources Ltd.



Eloro Resources ist ein Explorations- und Entwicklungsunternehmen mit einem Portfolio von Gold- und Basismetallgrundstücken in Peru und Quebec. Unter anderem hält Eloro Resources 82% der Anteile an dem Gold- bzw. Silber-Projekt La Victoria im nördlichen zentralen Mineral-gürtel Perus, etwa 50 km südlich der Lagunas Norte Goldmine von Barrick's Gold sowie der La Arena Goldmine von Pan American Silver. Das Projekt, das aus acht Bergbaukonzessionen und acht Abbaugebieten mit einer Fläche von rund 89 Quadratkilometern besteht, verfügt über eine gute Infrastruktur mit eigenem Zugang zu Straße, Wasser und Strom und liegt auf einer Höhe von 3.100 m bis 4.200 m über dem Meeresspiegel.



Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Jorge Estepa, Vizepräsident von Elo-ro Resources unter der Telefonnummer +1 416 868-9168.



Informationen in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Informationen enthalten. Aussagen, die zu-kunftsgerichtete Informationen enthalten, drücken zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung die Pläne, Schätzungen, Prognosen, Vorhersagen, Erwartungen oder Überzeugungen des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse aus und werden auf der Grundlage der dem Unternehmen derzeit verfügbaren Informationen als angemessen angesehen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als richtig erweisen. Die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen. Leser sollten sich nicht ausschließlich auf zukunftsorientierte Informationen verlassen. Weder die TSXV noch deren Regulierungsdienstleister (entsprechend den Begriffsdefinitionen gemäß den Richtlinien der TSXV) übernehmen die Verantwortung für die Richtigkeit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.



Aussender: Eloro Resources Ltd. Adresse: 20 Adelaide Street East, M5C 2T6 Toronto Land: Kanada Ansprechpartner: Jorge Estepa Tel.: +1 (416) 868-9168 E-Mail: info@elororesources.com Website: www.elororesources.com



ISIN(s): CA2899003008 (Aktie) Börsen: Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt



