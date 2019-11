Steinhoff-Aktie: Was ist hier los? Die Steinhoff-Aktie macht heute einen kräftigen Sprung und schraubt sich um rund 15% nach oben (auf aktuell 0,06 Euro). Dabei markierte der Titel des von einem Bilanzskandal schwer getroffenen Möbelkonzerns am 22. November 2019 ein neues Allzeit-Tief. In der 6-Monats-Betrachtung müssen Steinhoff-Aktionäre einen Kursverlust in Höhe von 35%...

