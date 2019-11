Wien (www.fondscheck.de) - Etliche Fonds der Erste Asset Management (Erste AM), die bis jetzt auf aktives Management setzt, haben in diesem Jahr die Indices haushoch outperformt, so die Experten von "FONDS professionell".So liege etwa der Erste WWF Stock Environment (ISIN AT0000A03N37/ WKN A0M0SY) mit 42 Prozent im Plus, beim Espa Stock Global (ISIN AT0000673314/ WKN A0LBLE) seien es gut 33 Prozent. Zum Vergleich: Der MSCI Global Environment Index habe in diesem Jahr nur rund 17 Prozent gemacht, im MSCI World seien es etwa 22 Prozent gewesen. Es habe sich gezeigt, dass sich aktives Management auszahle, habe Heinz Bednar, Geschäftsführer der Erste AM, anlässlich eines Jahresrückblicks in Wien gesagt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...