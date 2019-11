Ja, ist denn schon Weihnachten? - Neue Rekorde an der Wall Street, satte Rabatte im Internet und ein möglicherweise bald unterzeichnetes Teilabkommen zwischen China und den USA - doch vielleicht trügt der funkelnde Schein am Finanzmarkt - mehr dazu in unserem Format "Die Woche" Truthahnbraten, Shopping von Black Friday bis Cyber Monday, eine neues Tesla-Modell, wie aus dem Comic gezeichnet, und auch am deutschen Finanzmarkt sieht es weiter positiv aus. Welche Einzeltitel in dieser Woche von sich reden machten und welche Termine in der kommenden Woche relevant sind, sehen Sie hier. Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv ?? Folgt uns hier:?? ?? Facebook: https://de-de.facebook.com/aktionaer/ ?? Twitter: https://twitter.com/aktionaer ?? Instagram: https://www.instagram.com/deraktionaer/