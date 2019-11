Die jüngsten Zahlen von DICK'S Sporting Goods kamen offensichtlich gut an - die Aktie konnte auf Monats-Sicht rund 17% zulegen (umgerechnet in Euro). Dazu beigetragen hat wohl auch, dass das Unternehmen die Guidance = Prognose für das gesamte laufende Geschäftsjahr angehoben hat. Doch der Reihe nach. Im 3. Quartal 2019 sind die Umsätze auf vergleichbarer Basis (was die Zahl der Geschäfte betrifft) um 6% gestiegen. Noch eine Anmerkung: Hier weicht das Geschäftsjahr vom Kalenderjahr ab - das "3. ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...