Vaduz (ots) - Der erste offizielle Auslandsbesuch von Regierungsrätin Katrin Eggenberger ging in die Schweiz: Am Donnerstag, 28. November fand in Bern ein Arbeitstreffen mit Bundesrat Ignazio Cassis, Vorsteher des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten EDA, statt.



Regierungsrätin Eggenberger erklärte, dass die intensiven, vielfältigen und sehr freundschaftlichen Beziehungen zwischen der Schweiz und Liechtenstein weiterhin mit höchster Priorität gepflegt und weiterentwickelt werden sollen. Im Arbeitsgespräch tauschten sich die beiden Delegationen über bilaterale Themen sowie die aktuellen Herausforderungen beider Länder in der Europapolitik und in Zusammenhang mit dem Brexit aus. Die enge Zusammenarbeit Liechtensteins und der Schweiz in internationalen Gremien, insbesondere der EFTA und der UNO, waren ebenfalls Teil der Gespräche.



Kontakt:



Ministerium für Äusseres, Justiz und Kultur

Martin Frick, Leiter Amt für Auswärtige Angelegenheiten

T +423 236 60 50



Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100837690