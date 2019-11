IDEMIA, der weltweit führende Anbieter im Bereich Augmented Identity, wird sein Smart Connect Subscription Management und Hub für eSIM-fähige Laptops und PCs für Unternehmenskunden bereitstellen.

KDDI wird die Plattform Smart Connect von IDEMIA für seine Technologie für das eSIM-Management einsetzen und japanischen Unternehmen damit Verbindungen über den Mobilfunk ermöglichen. Auf diese Weise haben die Mitarbeiter im Außendienst jederzeit und überall eine Internetverbindung, ohne auf WLAN oder physische SIM-Karten angewiesen zu sein.

Die Firmenkunden von KDDI in Japan werden ihre Mitarbeiter mit einer sicheren und zuverlässigen Mobilfunkanbindung auf ihren eSIM-fähigen Windows-10-Geräten ausstatten. Dank des Smart Connect Hubs von IDEMIA können IT-Administratoren in Unternehmen die eSIM-Konnektivität einfach aus der Ferne über ihre bestehende Plattform für eine einheitliche Verwaltung von Endgeräten (Unified Endpoint Management, UEM) aktivieren, bereitstellen und verwalten.

Die Entscheidung von KDDI für den Smart Connect Hub von IDEMIA ist aufgrund seiner Fähigkeit zur schnellen Unterstützung neuer eSIM-Geräte gefallen, ohne dass Modifikationen an ihrem bestehenden B/OSS erforderlich sind. IDEMIA wird die Zusammenarbeit mit KDDI fortsetzen, um eine starke Geschäftsbeziehung zu pflegen und gemeinsam eine führende Rolle im Bereich der eSIM-Konnektivität einzunehmen.

"In Zeiten hoher Konnektivitätsanforderungen möchten wir unseren Kunden die Möglichkeit bieten, jeden möglichen eSIM-Anwendungsfall zu unterstützen. Mit unseren innovativen und einzigartigen Lösungen kann IDEMIA erstklassige Technologie für KDDI bereitstellen", sagte Emir Aboulhosn, VP Connectivity Domain, Digital Business Unit bei IDEMIA.

"In seiner Mission, japanischen Unternehmenskunden, die auf der ganzen Welt unterwegs sind, mehr Flexibilität zu bieten und die Konnektivität zu verbessern, begleiten wir unseren Kunden KDDI mit großer Freude", ergänzte Nobuyoshi Nezu, Representative Director der japanischen Niederlassung von IDEMIA.

