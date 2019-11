Das Projekt Fraunhofer Forschungsfertigung Batteriezelle in Münster ist offiziell am 27.11.19 angelaufen.

Fraunhofer arbeitet in Münster eng mit dem Universitätsinstitut Münster Electrochemical Energy Technology - MEET unter Leitung des international renommierten Batterieforschers Prof. Martin Winter sowie mit dem Lehrstuhl Production Engineering of E-Mobility Components (PEM) unter Leitung von Prof. Achim Kampker an der RWTH Aachen zusammen. Bereits im Oktober dieses Jahres hat Fraunhofer in Kooperation mit dem PEM und MEET damit begonnen, eine Konzeption zu einer ersten ...

