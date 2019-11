Vor rund einem Monat hat Cartier Resources die erste Ressourcenschätzung für sein Chimo Mine-Goldprojekt vorgelegt. Nun hat man die nächste Phase der Bohrarbeiten gestartet, die nächste Ressourcenschätzung dürfte nicht mehr auf sich warten lassen.

Bereits 878.530 Unzen Gold

Eine Mio. Unzen sind das nächste Ziel von Cartier Resources (0,15 CAD | 0,10 Euro; CA1467721082), wie Gründer und Vorstandschef Philippe Cloutier jüngst in München vor Investoren sagte (zum Video-Interview). Kurz zuvor hatte das Unternehmen die erste Ressourcenschätzung überhaupt für sein Chimo Mine-Goldprojekt vorgelegt. Dort kommt man auf eine Gesamtressource von 878.530 Unzen Gold, die sich folgendermaßen zusammensetzen:

461.280 Unzen Gold in der Kategorie der angezeigten Ressource ("indicated": 3.263.300 Tonnen mit einem Durchschnittsgehalt von 4,40 g/t Au) 417.250 Unzen Gold in der Kategorie der abgeleiteten ...

