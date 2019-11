MEDIQON Group AG: Tochterfirma Ookam Software GmbH übernimmt spezialisiertes Softwareunternehmen aus der Baubranche DGAP-Ad-hoc: MEDIQON Group AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung MEDIQON Group AG: Tochterfirma Ookam Software GmbH übernimmt spezialisiertes Softwareunternehmen aus der Baubranche 28.11.2019 / 17:49 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Vorstand und Aufsichtsrat der MEDIQON Group AG haben beschlossen, einem Kaufvertrag zum Erwerb von 100% der Anteile an der gripsware datentechnik GmbH durch die Ookam Software GmbH, wiederum Tochtergesellschaft der MEDIQON Beteiligungsgesellschaft GmbH, zuzustimmen. Die gripsware datentechnik GmbH ist ein Softwareunternehmen, welches mit seinen Lösungen die Baubranche adressiert. Das Unternehmen bietet verschiedene kompatible Softwaremodule u.a. zur Bauzeitenplanung, Baumängelverwaltung oder Finanzplanung an. Das Unternehmen ist seit vielen Jahren in Deutschland, Österreich und der Schweiz aktiv und verfügt über eine treue und wachsende Kundenbasis. Unter dem Dach der Ookam Software GmbH soll die gripsware datentechnik GmbH ihre Geschäfte in bisheriger Form weiterführen und als unabhängige Einheit bestehen bleiben. Ziel ist gesundes Wachstum und ein nachhaltig positiver Beitrag zur Geschäftsentwicklung der gesamten Gruppe. Der endgültige Kaufpreis wird voraussichtlich im niedrigen einstelligen Millionenbereich liegen. Die Vertragsunterzeichnung (Signing) ist heute erfolgt. Für die Durchführung der Transaktion wurde durch die Ookam Software GmbH eine Akquisitionsgesellschaft gegründet. --------------------------------------------------------------------------- 28.11.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: MEDIQON Group AG Herzog-Adolph-Strasse 2 61462 Königstein im Taunus Deutschland Telefon: +49 (0) 6174-9687040 Fax: +49 (0) 6174-9687043 E-Mail: dirk.isenberg@mediqon.de Internet: www.mediqon-group.de ISIN: DE0006618309 WKN: 661830 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt (Basic Board), Stuttgart EQS News ID: 924411 Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 924411 28.11.2019 CET/CEST ISIN DE0006618309 AXC0231 2019-11-28/17:49