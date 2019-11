Travel24.com AG: Anfechtung von Beschlüssen der Hauptversammlung vom 15. Oktober 2019 DGAP-News: Travel24.com AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Rechtssache Travel24.com AG: Anfechtung von Beschlüssen der Hauptversammlung vom 15. Oktober 2019 28.11.2019 / 18:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Leipzig, den 28.11.2019 - Nach Auskunft des Landgerichts Leipzig sind derzeit drei Verfahren wegen Beschlussanfechtungen gegen die Travel24.com AG anhängig. Die Anfechtungsklagen betreffen einen oder mehrere Beschlüsse der jüngsten Hauptversammlung vom 15. Oktober 2019. Näheres ist der Gesellschaft noch nicht bekannt. Die entsprechenden Klageschriften wurden der Gesellschaft bis dato noch nicht zugestellt. Die Travel24.com AG wird die Kritikpunkte und Argumente sowie die Optionen für eine sachgerechte Lösung umgehend würdigen. Die Travel24.com AG ist bestrebt, einen sowohl für die Aktionäre als auch für die Gesellschaft zufriedenstellenden Weg zur Beilegung der Verfahren einzuschlagen. Die Aktionäre werden in geeigneter Form über wesentliche Entscheidungen, Schritte und Ergebnisse informiert. Kontakt: Herr Armin Schauer, Vorstand (mitteilende Person) Travel24.com AG Investor Relations Salomonstraße 25a 04103 Leipzig Tel.: +49 (0) 341 / 355-72705 Fax: +49 (0) 341 / 355-72799 mailto:ir@travel24.com www.travel24.com --------------------------------------------------------------------------- 28.11.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: Travel24.com AG Salomonstraße 25a 04103 Leipzig Deutschland Telefon: +49 (0)341 355-72705 Fax: +49 (0)341 355-72799 E-Mail: investor.relations@travel24.com Internet: www.travel24.com ISIN: DE000A0L1NQ8 WKN: A0L1NQ Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart EQS News ID: 924439 Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 924439 28.11.2019 ISIN DE000A0L1NQ8 AXC0236 2019-11-28/18:01