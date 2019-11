Wie wir bereits am 25.11.2019 kurz erwähnt hatte, hat der Markt die Quartalszahlen der US-amerikanischen Inuit Inc. (US4612021034) mit einem Kursrückgang quittiert. Es ist deshalb ein näherer Blick auf den Investment Case hilfreich.Intuit Inc. mit Hauptsitz in Mountain View im Herzen des Silicon Valley ist spezialisiert auf die Entwicklung, Veröffentlichung und Vermarktung von Managementsoftware für Privatpersonen sowie für kleine und mittlere Unternehmen. Das Unternehmen verkauft auch Beratungs-, Schulungs- und technische Unterstützungsleistungen an. Neben dem Hauptmarkt USA ist der Konzern auch mit Niederlassungen in Kanada, Brasilien, Mexiko, Frankreich, Großbritannien, Israel, Indien und Australien vertreten.

