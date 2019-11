FRANKFURT (Dow Jones)--Mit leichten Abgaben hat der deutsche Aktienmarkt am Donnerstag geschlossen. Das Geschäft verlief extrem ruhig angesichts des "Thanksgiving"-Feiertages und den deswegen geschlossenen US-Börsen.

Etwas belastend wirkte, dass US-Präsident Donald Trump Gesetze zur Solidarität mit der Demokratie-Bewegung in Hongkong unterschrieben hat. China hat darauf sehr verstimmt reagiert. Dies könnte die weiter laufenden Handelsgespräche verkomplizieren, so die Befürchtung am Markt. Der DAX verlor 0,3 Prozent auf 13.246 Punkte.

Stadt Düsseldorf steigt bei RWE aus

Die Nachrichtenlage war insgesamt sehr dünn. RWE gingen unverändert bei 27,08 Euro aus dem Handel und zeigten sich damit nicht belastet vom Ausstieg der Stadt Düsseldorf. Die Stadt hat 5,7 Millionen Aktien zum Stückpreis von durchschnittlich 27,44 Euro verkauft. Der Verkaufspreis lag damit deutlich über dem Schlusskurs von 27,09 Euro am Mittwoch.

Baywa schlossen 2,9 Prozent fester. Wie das Unternehmen mitteilte, befindet es sich in Endverhandlungen über die Aufnahme eines neuen Gesellschafters bei der Tochter Baywa r.e. renewable energy. Baywa habe ein Bieterverfahren durchgeführt und mehrere attraktive Angebote von Investoren erhalten, die sich mit rund 49 Prozent beteiligen wollten. Der Vorstand gehe davon aus, dass die Bewertung über den ursprünglichen Erwartungen der Gesellschaft liegen wird.

Südzucker legten um 8,1 Prozent zu. Im Handel wurde zur Begründung auf anziehende Bioethanolpreise verwiesen. Cropenergies gewannen 3,5 Prozent.

Einzug der Borussia ins Achtelfinale der Champions League gefährdet

Borussia Dortmund fielen um 3,4 Prozent. Eine schwache Leistung im Gruppenspiel der Champions League gegen den FC Barcelona gefährdet den Einzug in das lukrative Achtelfinale. Für Isra Vision ging es um 5,6 Prozent nach unten, nachdem Warburg die Einstufung auf "Hold" gesenkt hatte. Eine Kaufempfehlung der UBS verhalf dagegen Stabilus zu einem Kursplus von 4,3 Prozent.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 36,8 (Vortag: 67,3) Millionen Aktien im Wert von rund 1,70 (Vortag: 2,77) Milliarden Euro. Es gab 6 Kursgewinner, 23 -verlierer und 1 unveränderte Aktie.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 13.245,58 -0,31% +25,44% DAX-Future 13.247,50 -0,24% +25,42% XDAX 13.250,29 -0,41% +25,23% MDAX 27.505,33 -0,09% +27,41% TecDAX 3.053,72 -0,43% +24,63% SDAX 12.159,34 +0,15% +27,87% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 171,26 -3 ===

November 28, 2019 11:47 ET (16:47 GMT)

