Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Swiss Re von 110 auf 120 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Sami Taipalus konstatierte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie eine dynamische Entwicklung sowohl der Rückversicherung als auch der Erstversicherung (Corporate Solutions). Die Bewertung der Papiere der Schweizer sei attraktiv angesichts einer geschätzten Gesamtrendite von 8,5 Prozent im laufenden Jahr./bek/kro

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2019 / 15:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN CH0126881561

AXC0245 2019-11-28/18:38