Straubing (ots) - Es handelt sich also um einen eher symbolischen Beitrag, einen Tropfen auf den heißen Stein, und die französische Regierung, die sich an der neuen Kostenverteilung nicht beteiligt, hat mit ihrer Vermutung recht: Es geht Deutschland darum, US-Präsident Donald Trump einen Gefallen zu tun. Denn weil andere Partner mehr einzahlen, sparen die USA 120 Millionen Euro ein. Die Summe fällt zwar, wenn man den US-Verteidigungsetat von etwa 660 Milliarden Euro betrachtet, nicht ins Gewicht, doch Trump kann sich vor seinen Wählern dafür rühmen, die Alliierten zu mehr Solidarität gezwungen zu haben. Dass ihn das wirklich besänftigt, wenn es um die Lastenteilung insgesamt und das 2014 in Wales vereinbarte Zwei-Prozent-Ziel geht, ist allerdings nicht anzunehmen.



