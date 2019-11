Online-Shopping ist so einfach - und sehr beliebt. Auch Rewe bietet einen Lieferservice. Bundesweit kann man sich von dem Supermarkt jetzt nicht nur Lebensmittel, sondern auch Haushaltswaren, Drogerieartikel & Co. kommen lassen.Der Supermarkt Rewe baut sein Lieferangebot aus. Bisher konnten Nutzer des Bring-Services vorrangig frische Waren per Lieferservice bestellen. Seit kurzem ist es auch möglich, stattdessen den Paketservice zu nutzen, und sich damit auch haltbare Lebensmittel, Non-Food-Artikel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...