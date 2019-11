Der "Wolf in Kaschmir" hat wieder zugeschlagen: Mit dem Kauf Tiffanys hat der Vorsitzende des Luxus-Güter-Konzerns LVMH den größten Deal in der Geschichte in diesem High-End-Bereich eingefädelt. Das könnte ihn schon bald zum reichsten Mann der Welt machen.? LVMH verstärkt sich mit Tiffany? Bernard Arnault schließt zu Jeff Bezos und Bill Gates auf? LVMH baut Vorsprung zu Konkurrenten ausLVMH greift nach TiffanyAls Ende Oktober bekannt wurde, dass der größte Luxus-Güter-Konzern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...