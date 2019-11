Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

DEUTSCHE POST - Die Deutsche Post setzt sich dafür ein, die strengen Vorgaben für die Zustellung von Briefen zu lockern. So solle die Schwelle von 80 Prozent aller Sendungen, die schon am folgenden Tag die Empfänger erreichen müssen, nach Auffassung des Unternehmens deutlich gesenkt werden. Das hat der zuständige Vorstand, Tobias Mayer, gegenüber dem politischen Beirat der Bundesnetzagentur geäußert. (FAZ S. 24)

OSRAM - Wenige Tage vor Ablauf der Angebotsfrist für Osram übernehmen Hedgefonds die Macht beim Münchner Lichtkonzern. Bereits bis zu 45 Prozent der Osram-Aktien sollen in den Händen von Hedgefonds liegen. Mit dem massiven Einstieg wird der Übernahmepoker um das Traditionsunternehmen immer komplizierter. Zurzeit läuft ein Übernahmeangebot des österreichischen Chip- und Sensorenherstellers AMS. (SZ S. 17/Handelsblatt S. 20/FAZ S. 23)

BOGNER - Überraschung in der Firmenzentrale der Sportmodemarke Bogner in München: Willy Bogner hat angekündigt, sich aus dem unternehmerischen Tagesgeschäft zurückzuziehen. Er habe sich entschieden, seine "Rolle als Gesellschafter durch einen Treuhänder wahrnehmen zu lassen", schreibt er in einem Brief an die Mitarbeiter. Seine bisherige Rolle gibt der 77-jährige Eigentümer des Münchener Sportmodekonzerns an Arndt Geiwitz ab, den geschäftsführenden Gesellschafter der Kanzlei SGP Schneider Geiwitz & Partner. (Handelsblatt S. 69)

ENERCON - Die hiesige Windindustrie steckt tief in der Krise. Selbst der heimische Marktführer Enercon rutscht zum ersten Mal in seiner Geschichte in die roten Zahlen und kündigt harte Restrukturierungsmaßnahmen an. Mehr als 3.000 Stellen sollen in den nächsten Monaten wegfallen. Viele der Probleme des milliardenschweren Windriesen seien indes hausgemacht, gibt die Geschäftsführung in einem Brief an ihre Belegschaft zu. Die eigenen Produkte seien nicht mehr wettbewerbsfähig gewesen, heißt es unter anderem. Deswegen müsse man jetzt reagieren. Dafür hat sich das Unternehmen Hilfe von außen geholt. Die Münchener Beratungsagentur Oliver Wyman soll Enercon wieder auf Kurs bringen. Enercon will die Krise aus eigener Kraft bewältigen und gibt sich zuversichtlich. (Handelsblatt S. 16)

THYSSEN - Thyssenkrupp ist ins Visier von Spekulanten geraten, die auf fallende Aktienkurse setzen. Das geht aus dem Bundesanzeiger hervor, in dem derzeit sogenannte Leerverkäufe mit einem beträchtlichen Volumen verzeichnet sind. "Es ist auffällig, dass sich bei Thyssenkrupp in den vergangenen Wochen die Leerverkäufe häufen", sagte Thomas Hechtfischer von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW). Aus Bankenkreisen heißt es, dass sich derzeit rund 10 Prozent der Thyssenkrupp-Aktien in Händen entsprechender Spekulanten befinden. (Westdeutsche Allgemeine Zeitung)

November 29, 2019

