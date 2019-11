FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 29.11.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 02.12.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 29.11.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 02.12.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

XFRA DE000HLB4A59 LB.HESS.-THR.ZI.DI.12A/16 0.001 %

1G3 XFRA US3765461070 GLADSTONE INV.CORP.DL-001 0.082 EUR

CC3 XFRA US14808P1093 CASS INFORM. DL-,50 0.245 EUR

KSX XFRA US4990491049 KNIGHT-SWIFT TR. HLDGS A 0.055 EUR