FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 29.11.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 02.12.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 29.11.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 02.12.2019.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTOZTA XFRA ES0171996087 GRIFOLS SA INH. A EO-,25 0.200 EURXFRA GB00BF1SSQ94 OMNIA BONDS II 17/22 MTN 0.003 %LR1S XFRA LU0126525004 M + W INVEST: M + W CAP. 0.180 EURFH6E XFRA AT0000856323 3 BANKEN EURO BOND-MIX A 0.060 EURFH6D XFRA AT0000817838 3 BANKEN PORTFOLIO-MIX A 0.090 EURRK13 XFRA AT0000805189 RAIFF.-OEST.-AKT. (R) T 0.435 EURW8S2 XFRA AT0000701164 TRI STYLE FUND T 0.007 EURXFRA DE000HLB2D17 LB.HESS.-THR.ZI.DI.12A/15 0.001 %PWT XFRA US87240R1077 TFS FINANCIAL CORP DL-,01 0.245 EURFH6J XFRA AT0000986344 3 BANKEN EUROPA BD-MIX 0.020 EURAWM XFRA US83088M1027 SKYWORKS SOL. DL-,25 0.400 EURRTS2 XFRA US8181503025 SEVERSTAL GDR S OCT2006 1 0.390 EURRCK XFRA US7745151008 ROCKY BRANDS INC. 0.127 EURPG4 XFRA US74251V1026 PRINCIPAL FINL GRP DL-,01 0.500 EURKEY XFRA US4932671088 KEYCORP DL 1 0.168 EURBVXB XFRA US4655621062 ITAU UNIBCO HLDG ADR PFD1 0.003 EURHCH XFRA US1462291097 CARTER'S INC. DL-,01 0.454 EURCSN XFRA US1263491094 CSG SYS INTL DL-,01 0.202 EUR3DV XFRA SG1W49939232 OLD CHANG KEE 0.007 EUR4HQ XFRA KYG9431R1039 WANT WANT CH.HLDGS DL-,02 0.006 EUR3LV XFRA SE0008091904 LEOVEGAS AB 0.057 EURHKR XFRA KYG4520J1040 HKR INTL LTD HD-,25 0.006 EURCLP XFRA HK0002007356 CLP HLDGS 0.073 EURFTE XFRA FR0000133308 ORANGE INH. EO 4 0.300 EURSM3 XFRA CA8672241079 SUNCOR ENERGY 0.287 EURSB7 XFRA CA8029121057 SAPUTO INC. 0.116 EURIMP XFRA CA4530384086 IMP. OIL 0.150 EURGWS XFRA CA39138C1068 GREAT-WEST LIFECO INC. 0.282 EURSU4 XFRA AU000000SUN6 SUNCORP GROUP LTD. 0.503 EURG0FB XFRA US3984384087 GRIFOLS SP.ADR B EO-,10 1 0.200 EURTR7 XFRA BMG9078F1077 TRITON INT.LTD A DL-,01 0.473 EURFN2 XFRA US3025201019 F.N.B. CORP. DL -,01 0.109 EURK1W XFRA US50105F1057 KRONOS WORLDWIDE DL-,01 0.164 EURAM5 XFRA US0256762065 AMER. EQU. INV. LIFE 0.273 EURKT31 XFRA BMG396372051 GOLDEN OCEAN GRP 0.136 EUR