Berlin (ots) - Gründerszene zeichnet die wachstumsstärksten Unternehmen der deutschen Digitalwirtschaft aus. Auf den ersten drei Plätzen landen das Versicherungsstartup Clark (FL Fintech E GmbH), der Onlineshop Fritzreifen (Go James GmbH) und die Recrutingplattform Instaffo GmbH. Die 50 Wachstumssieger werden im begleitenden Gründerszene Magazin, das sowohl gedruckt als auch digital erhältlich ist, vorgestellt.Gründerszene, die Plattform der deutschen Digitalwirtschaft, suchte zum fünften Mal die wachstumsstärksten Digitalunternehmen Deutschlands. Die Gründerszene Awards schaffen Transparenz hinsichtlich des viel definierten Wachstumsbegriffs und ermöglichen eine vergleichbare Übersicht über die deutsche Digitalwirtschaft. Die Gewinner wurden gestern bei einem exklusiven Dinner gekürt.Gründerszene Awards 2019 für WachstumssiegerMit den Gründerszene Awards werden erfolgreiche Gründungen geehrt. Die Bewertung der Unternehmen basiert auf einem eigenen Wachstums-Score, errechnet vom Hauptpartner KPMG aus dem CAGR der Nettoumsätze und dem Alter des Unternehmens.In diesem Jahr gewinnt die FL Fintech E GmbH - Clark Holding, das Unternehmen hinter der Versicherungs-App Clark. Die GoJames GmbH belegt mit ihrem Online-Reifenshop den zweiten Platz. Auf dem dritten Rang folgt die Instaffo GmbH mit ihrer intelligenten Recruitingplattform. Die Wachstumssieger freuen sich über Top-Preise, wie 250.000 EUR Marketingleistung bei WELT. Zudem wurden branchenspezifische Kategoriesieger gekürt.Sonderpreise Entrepreneurship und Big PlayerMit dem Sonderpreis in der Kategorie Entrepreneurship wird Miriam Wohlfarth, Gründerin des Fintechs Ratepay, für den aktiven Einsatz zur Förderung der Startup-Szene und des Unternehmertums in Deutschland ausgezeichnet. Den Big Player Award für außergewöhnliche Unternehmenserfolge erhält die Ausflugsplattform GetYourGuide.Hauptpartner der Gründerszene Awards 2019: KPMG und Oracle NetSuiteGewinnerliste: https://awards.gruenderszene.de/gewinner/Magazin-Download: https://awards.gruenderszene.de/magazin/Über GründerszeneGründerszene ist die Plattform der deutschen Digitalwirtschaft. Als bekannteste Medienmarke von Vertical Media bietet Gründerszene Onlinemagazin, Karrierebereich, Netzwerk-Events und Konferenzen wie Spätschicht und Heureka. Mit tagesaktuellen News und Hintergründen, Fach- und Videobeiträgen sowie Analysen und Reportagen erreicht Gründerszene 1,4 Million Unique User im Monat und liefert die relevantesten Informationen rund um die Digitalwirtschaft.Links:http://awards.gruenderszene.dehttp://www.gruenderszene.de/http://verticalmedia.com/