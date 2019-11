Bonn (ots) - Zahlreiche Online-Händler werben am heutigen Black Friday mit Angeboten für Laptops, Smartphones oder Tablets - und bieten zahlreichen Menschen die Möglichkeit, kostengünstig die neuesten Geräte zu erwerben. Umso ärgerlicher ist es, wenn die neue Anschaffung nicht reibungslos funktioniert oder bereits die Einrichtung zur Herausforderung wird.



Entspannte Nutzung mit der Hilfe von Experten



In so einem Fall ist es gut, jemanden zu haben, der sich wirklich auskennt, sofort erreichbar ist und persönlich dafür sorgen kann, dass alles schnell wieder läuft. Hier unterstützen die Experten der Telekom Computerhilfe. Telefonisch helfen sie bei Software-Problemen, beraten bei allen Fragen zu Smart-Home-Produkten oder unterstützen beim Verlust wichtiger Daten. Die Experten sind sofort erreichbar und beraten individuell, sodass auch Neulinge ohne Vorwissen schnell ihr neues Tablet oder Smartphone einrichten können.



Das Serviceangebot der Computerhilfe ist unabhängig vom aktuellen Internet- oder Mobilfunk-Anbieter. Allen Kunden wird schnell und kompetent weitergeholfen.



