Marburg (pta005/29.11.2019/08:00) - Die 3U HOLDING AG (ISIN: DE0005167902), hat durch Konzerngesellschaften mehr als 40 % der Kommanditanteile an der Windpark Roge GmbH & Co. Betriebs-KG sowie die Komplementärin Windpark Roge GmbH zu 100 % erworben und wird ab dem Geschäftsjahr 2020 auch die Geschäfts- und Betriebsführung des Windparks übernehmen. Der in den Jahren 2000 und 2001 errichtete Windpark im Landkreis Rostock (Mecklenburg-Vorpommern) besteht aus acht Windenergieanlagen mit einer Gesamtleistung von 14,4 MW und einem eigenen Umspannwerk. Der Windpark produziert durchschnittlich rund 20.000 MWh klimafreundlichen Strom pro Jahr, das entspricht dem Jahresverbrauch von 6.700 Haushalten. Die Anteilskaufverträge sehen den 01.01.2020 als wirtschaftlichen Stichtag für den Übergang der Anteile vor. Die Transaktion im Umfang von rund EUR 1,5 Mio. führt zu einer Vollkonsolidierung des Windparks im Konzernabschluss der 3U HOLDING AG ab dem Geschäftsjahr 2020. Die 3U HOLDING AG steigert damit Ihre Erzeugungskapazitäten zur Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien auf rund 60 MW.



"Unser Segment Erneuerbare Energien leistet unverändert einen erfreulichen Ergebnis- und Cash-Beitrag im Konzern", erläutert Michael Schmidt, Vorstandssprecher der 3U HOLDING AG. "Auch im Kontext der zunehmenden strategischen Ausrichtung auf Cloud Computing sowie Onlinehandel bringen wir konzernintern bereits langfristig entwickelte und wirtschaftlich sinnvolle Akquisitionsprojekte im Segment Erneuerbare Energien natürlich noch zum Abschluss. Und wir planen, die daraus resultierenden Erträge und Wertsteigerungspotenziale dann mittelfristig für die Finanzierung unserer strategischen Vorhaben in den Megatrends Cloud Computing sowie Onlinehandel einzusetzen."



Über 3U: Die 3U HOLDING AG (www.3U.net) mit Sitz in Marburg wurde 1997 gegründet. Sie steht als operative Management- und Beteiligungsholding an der Spitze des 3U Konzerns. Sie erwirbt, betreibt und veräußert Unternehmen in den drei Segmenten ITK (Informations- und Telekommunikationstechnik), Erneuerbare Energien und SHK (Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik). In allen drei Segmenten ist der 3U Konzern mit Geschäftsmodellen in Megatrends erfolgreich und profitabel, baut insbesondere seine wachstumsstärksten Geschäftsmodelle Cloud Computing und E-Commerce energisch weiter aus und strebt mit ihnen marktführende Positionen an. Die Aktien der 3U HOLDING AG werden auf XETRA, Tradegate und an den deutschen Regionalbörsen gehandelt (ISIN: DE0005167902; Kürzel UUU).



