flatex Morning-news Gold: Blickt man auf die Inflationserwartungen und aktuellen ...

Blickt man auf die Inflationserwartungen und aktuellen Inflationsdaten in Kombination mit den aktuellen Renditen der zehnjährigen Staatsanleihen der großen westlichen Industrienationen USA, Großbritannien, Japan und Deutschland, so kann man in allen Fällen eine negative Realverzinsung ablesen. Gold steht im Gegensatz dazu klassisch für den Werterhalt, dient als sicherer Hafen. Dies sollte gerade im jetzigen Umfeld nicht an Bedeutung verlieren. Eine zwischenzeitliche Korrektur des Goldpreises erscheint gegenwärtig nicht allzu dramatisch.

Zur Charttechnik: Ausgehend vom Jahreshoch des 23. April 2019 bei 64,34 US-Dollar bis zum Verlaufstief des 07. August 2019 bei 50,34 US-Dollar, wären die nächsten übergeordneten Auf- und Abwärtssequenzen näher abzuleiten. Die Widerstände kämen bei den Marken von 1.472/1.488/1.501/1.514/1.531 und 1.557 US-Dollar in Betracht. Die Unterstützungen wären bei 1.446 US-Dollar, sowie bei den Projektionen zur Unterseite bei 1.430/1.420/1.403 und 1.377 US-Dollar zu verorten.

