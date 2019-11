Baozun Inc - Chinesischer Internet Servicedienstleister mit Bodenbildung!

Bottom Fishing

Analyse erstellt im Auftrag von





Symbol:ISIN: US06684L1035Baozun hat es heute wieder auf unsere Watchlist bei Ratgebergeld.at geschafft, nachdem wir bereits im August eine Analyse zu diesem Wert veröffentlichten. Das damalige Short-Setup wurde nicht ausgelöst, heute besteht die Möglichkeit für einen Bottom-Fishing Trade. Baozun enttäuschte die Anleger mit den letzten Quartalszahlen veröffentlicht am 21.11.2019, in denen der Konzern einen schwächeren als erwarteten Ausblick für den Gesamtjahresumsatz veröffentlichte. Die Anleger quittierten dies mit einem 14 % Abwärtsgap am Folgetag, nach kurzem Abverkauf konnte sich die Aktie jedoch stabilisieren. Aktuell handel der Wert an der massiven Unterstützung aus dem Mai diesen Jahres im Bereich von 35,55 USD und scheint hier ein kleines markttechnisches 1-2-3 als Bodenbildungsformation auszubilden. Von hier aus startend konnte die Aktie damals den letzten 55 % Anstieg verzeichnen.Obwohl das Wachstum nicht in dem Tempo geschieht, wie sich Anleger und Analysten das gerne wünschen, ist eine Wachstumsrate von 30 % zum Vorjahresquartal ein sehr starker Wert. Kann sich die Aktie nun an der beschriebenen Unterstützung behaupten und das 1-2-3 nach oben auflösen könnte die Enttäuschung der Trader schnell verfliegen und erneut Kaufdruck aufkommen.Ein schönes Einstiegssignal ergäbe sich beim Durchbrechen des Tageshochs vom 25.11. bei 37,37 USD und Vollendung der 1-2-3 Formation. Den Stopp Loss könnten interessierte Trader unter dem Umkehrstab von Freitag letzter Woche bei 32,75 USD platzieren.Autor: Hubert Strasser besitzt aktuell keine Positionen in BZUN