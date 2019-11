Der Feiertag in den USA hinterlässt Spuren am Aktienmarkt. Nicht vom Kursniveau her, jedoch von der Ausrichtung. Hier war der Vormittag erneut von einem kurzen aber heftigen Abverkauf geprägt, bevor die Kurse sich bis zum Handelsende wieder erholten. Ein Muster, welches wir in dieser Woche bereits mehrfach sahen. Wie interpretiert man dies? ...

