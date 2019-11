Der Börsen-Wecker vom 29.11.2019 mit den wichtigsten Ereignissen der letzen Stunden. Übersichtlich aufbereitet mit den Schlusskursen vom DAX, Dow Jones und Nikkei 225. BörseEtwas günstigere Kurse am ?Black Friday? Der Dax dürfte sich am Freitag weiter von seinem Jahreshoch entfernen. Wegen des "Thanksgiving"-Feiertages am Vortag fehlen die Impulse von der Wall Street. weiterlesen PanoramaGroßproteste für das Klima - 500 deutsche Städte nehmen teil ...

Den vollständigen Artikel lesen ...