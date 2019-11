Während JP Morgan und die RBC für die Aktie von Daimler ein Kursziel von 62 Euro für realistisch erachten, hält Goldman Sachs dagegen. 36 Euro lautet das Ziel der amerikanischen Investmentbank. Am Freitag legt die Commerzbank mit einer Verkaufsstudie nach. Wie geht es mit der Daimler-Aktie weiter?Bis Mitte November lag die Daimler-Aktie noch gut in der Spur. 15 Prozent lag das Papier seit Jahresbeginn im Plus. Aus technischer Sicht war alles angerichtet für einen Ausbruch nach oben. Nur die horizontale ...

Den vollständigen Artikel lesen ...