Nach den vergangenen vermehrt aktiven Tagen am Primärmarkt, setzte dieser gestern zu einer kurzen Pause an. Dazu kam der Feiertag in den Vereinigten Staaten, sodass am EUR denominierten Primärmarkt nur zwei Emission zu beobachten waren. Das Pricing für die Dual Tranche Anleiheemission der WEPA Hygieneprodukte wurde gestern nach ursprünglichen Indikationen von 3,25 % (8NC3) bzw. 3mE+325 BP (7NC1), bei einer Rendite von 2,875 % (EUR 350 Mio., 8NC3) sowie 3mE+287,5 BP (EUR 200 Mio., 7NC1, FRN) festgesetzt (erwartetes Rating B1/BB-). Das neuseeländische Telekommunikationsunternehmen Chorus Limited preiste eine Anleihe mit einem Volumen von EUR 300 Mio. und einer Laufzeit von sieben Jahren bei MS+110 BP. Das Orderbuch wurde mit EUR 1,5 Mrd. berichtet. S&P stufte das Rating ...

Den vollständigen Artikel lesen ...