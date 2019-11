Nach einem hohen Wachstum im dritten Quartal habe InTiCa Systems gemäß SMC-Research die Prognose für das Gesamtjahr deutlich angehoben. SMC-Analyst Holger Steffen sieht auf dieser Basis trotz der zuletzt starken Performance weiteres Potenzial für die Aktie.

Mit zahlreichen Produkten für den Bereich E-Solutions, der aktuell insbesondere vom Wachstum der E-Mobilität vorangetrieben werde, habe sich InTiCa Systems für den laufenden Strukturwandel aus Sicht der Analysten sehr gut positioniert. Und stoße auf eine stark zunehmende Nachfrage, wie der Auftragsbestand verdeutliche, der in den letzten anderthalb Jahren um mehr als 120 Prozent auf 118 Mio. Euro zugelegt habe.

Das daraus resultierende Potenzial habe sich in den Geschäftszahlen für das dritte Quartal 2019 erstmals deutlich niedergeschlagen. Das Unternehmen habe die Erlöse in Relation zur Vorjahresperiode auf 21,2 Mio. Euro nahezu verdoppeln und einen operativen Verlust in eine EBIT-Marge von 5,7 Prozent drehen können.

Das sei zwar noch nicht repräsentativ für den aktuellen Status, da aus Sicht der Analysten margenstarke Einmalerlöse aus dem Projektgeschäft für einen Ausreißer nach oben gesorgt haben dürften. Dennoch verdeutliche dies, dass sich InTiCa nun auf einem intakten Wachstumspfad mit im Trend steigenden Margen bewege. Das Management habe deswegen die Umsatz- und EBIT-Prognose für das laufende Jahr deutlich angehoben und erwarte auch für 2020 trotz des nach wie vor schwierigen wirtschaftlichen Umfelds weiteres Wachstum.

Das Researchhaus habe nach den starken Zahlen die Umsatz- und Gewinnschätzungen angehoben, womit das Kursziel von 10,20 auf 10,80 Euro gestiegen sei. Nachdem die Aktie an der Börse zuletzt entdeckt worden sei und mit einem kräftigen Kurssprung habe glänzen können, sehe SMC-Research aktuell ein weiteres Potenzial von rund 40 Prozent und bekräftige das "Buy"-Votum.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 29.11.19, 9:00 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 29.11.19 um 8:10 Uhr fertiggestellt und am 29.11.19 um 8:20 Uhr von sc-consult GmbH (SMC-Research) erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2019/11/2019-11-29-SMC-Update-InTiCa_frei.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.