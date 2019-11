BÖAG Börsen AG: Mitinitiator beim Bündnis Ökonomische Bildung Deutschland DGAP-News: BÖAG Börsen AG / Schlagwort(e): Sonstiges BÖAG Börsen AG: Mitinitiator beim Bündnis Ökonomische Bildung Deutschland 29.11.2019 / 10:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- PRESSEMITTEILUNG BÖAG Börsen AG: Mitinitiator beim Bündnis Ökonomische Bildung Deutschland Düsseldorf/Hamburg/Hannover, 29. November 2019 - Die BÖAG Börsen AG, Trägergesellschaft der Börsen Düsseldorf, Hamburg und Hannover, ist Mitinitiator des "Bündnis Ökonomische Bildung Deutschland" (BÖB). Die Initiative aus Lehrkräften, Verbänden und Organisationen aus Wissenschaft und Wirtschaft setzt sich aktiv für die Integration ökonomischer Bildung im allgemeinbildenden Schulsystem ein. Die Initiatoren treffen sich am 29. November 2019 in Berlin zur gemeinsamen Auftaktveranstaltung. Ziel des Bündnisses ist es, die fachbezogene Qualifizierung der Lehrkräfte zu verbessern und Wirtschaft bundesweit als Pflichtfach fest in den Unterrichtsplan zu verankern. "Eine qualifizierte ökonomische Allgemeinbildung ist für Heranwachsende heute von zentraler Bedeutung. Nur wer Wirtschaftsthemen hinreichend versteht, ist in der Lage, sie richtig einzuordnen und entsprechend verantwortungsvoll zu handeln", sagt Hendrik Janssen, Vorstandsmitglied der BÖAG Börsen AG. Ökonomische Bildung macht Bürger in ihren Entscheidungen souverän und kompetent und leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Chancengleichheit. Dieser Aufgabe sieht sich die BÖAG Börsen AG speziell im Rahmen des Vermögensaufbaus verpflichtet. Weitere Informationen zur Initiative unter www.boeb.net Über die BÖAG Börsen AG Die BÖAG Börsen AG ist Trägerin der maklergestützten Börsen in Düsseldorf, Hamburg und Hannover sowie der elektronischen Handelsplattformen Quotrix und LS Exchange. Zusammen zählen die drei Börsenplätze einschließlich ihrer Handelsplattformen mehr als 50.000 Listings von Wertpapieren, darunter Aktien, offene Fonds/ETFs, Anleihen, Genussscheine sowie Zertifikate/ETCs. Zu den Handelsteilnehmern zählen eine große Zahl inländischer Kreditinstitute und Finanzdienstleistungsunternehmen. Anleger handeln an den Börsen Hamburg und Hannover die wichtigsten deutschen und alle ausländischen Aktien bis zu bestimmten Volumina courtagefrei. An der Börse Düsseldorf werden alle Aktien und Anleihen im Maklerhandel ohne Courtage gehandelt. Weiter betreibt die BÖAG Börsen AG unter der Bezeichnung "Fondsbörse Deutschland" einen Initiatoren-unabhängigen Marktplatz für geschlossene Fonds. Mit dem Global Challenges und dem German Gender Index ist sie zudem im Bereich der nachhaltigen und alternativen Geldanlage aktiv. Weitere Informationen finden Sie unter www.boersenag.de Die BÖAG Börsen AG, die Börse Düsseldorf, die Börse Hamburg und die Börse Hannover erteilen keine Anlageempfehlungen und veröffentlichen ausschließlich produktbezogene oder allgemeine Informationen. Historische Wertentwicklungen sind keine geeignete Indikation für künftige Renditen. Pressekontakt BÖAG Börsen AG Börsen Düsseldorf - Hamburg - Hannover Sabrina Otto Tel: +49(0)511 - 12 35 64 - 13 E-Mail: presse@boersenag.de Internet: http://www.boersenag.de --------------------------------------------------------------------------- 29.11.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- 924357 29.11.2019 AXC0094 2019-11-29/10:01