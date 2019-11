De Grey Mining Ltd.: Kapitalbeschaffung in Höhe von 5 Mio. Dollar DGAP-News: De Grey Mining Ltd. / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme/Kapitalerhöhung De Grey Mining Ltd.: Kapitalbeschaffung in Höhe von 5 Mio. Dollar 29.11.2019 / 10:02 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- De Grey Mining Limited (ASX: DEG, "De Grey" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass das Unternehmen feste Zusagen für eine Platzierung in Höhe von 5,0 Mio. Dollar erhalten hat. Die Platzierung erfolgt mittels Ausgabe von ungefähr 111,1 Mio. Aktien zu 0,045 Dollar pro Aktie an anspruchsvolle und professionelle Investoren (Platzierung) (vor den Kosten der Kapitalbeschaffung). Bell Potter Securities Limited war der Konsortialführer bei dieser Platzierung. Im Rahmen der Platzierung beabsichtigt DGO Gold Limited, 500.000 Dollar der zu beschaffenden 5,0 Mio. Dollar beizusteuern, obwohl ihre Absicht der Zustimmung der De Gray-Aktionäre auf einer außerordentlichen Hauptversammlung (außerordentliche Hauptversammlung) unterliegt. Die im Rahmen der Platzierung beschafften Mittel werden verwendet, um die Explorationsaktivitäten auf Mallina fortzusetzen, einer Schlüsselressource in der Goldprovinz Mallina (früher die Goldprovinz Pilbara). Die jüngsten Bohrungen haben eine Reihe mächtiger, hochgradiger und aus geringen Tiefen stammender Abschnitte geliefert. Damit kann die Vererzung jetzt über eine Streichlänge von mehr als 7 km verfolgt werden. Bis dato wurden über weniger als 3 km des Systems nur lückenhaft kurze ( ISIN AU000000DEG6 AXC0096 2019-11-29/10:04